В серии терактов на Шри-Ланке погибли 45 детей

В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли минимум 45 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters. "Минимум 45 детей погибло во время взрывов в Шри-Ланке в пасхальное воскресенье", - цитирует Reuters слова пресс-секретаря Unicef Кристофа Бульерака.



Напомним, восемь взрывов, по три из которых - в церквях и фешенебельных отелях, произошли 21 апреля в Шри-Ланке, некоторые из которых, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников и были рассчитаны на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, посещавших пасхальные богослужения.



В Шри-Ланке из-за взрывов задержали уже 40 человек.



Согласно последним данным, число жертв взрывов в Шри-Ланке достигло уже 321 человека.

