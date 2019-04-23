В Индонезии 92 человека погибли, подсчитывая голоса после выборов

Количество людей, которые погибли из-за сильного переутомления во время подсчета голосов после голосования в Индонезии возросло до 92 человек. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает агентство Antara со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Арифа Будимана.



Ранее сообщалось о 54 погибших и 32 госпитализированных.



По данным Будимана, еще 374 человека пожаловались на проблемы со здоровьем в связи с чрезмерной усталостью после подсчета голосов, который продолжался в течение суток. Одной из жертв стал глава избирательного участка населенного пункта Адодо Молу в провинции Малуку, он умер во время пленарного заседания по подведению итогов выборов в его регионе.



Как ранее заявил председатель ЦИК, прошедшие 17 апреля выборы стали самыми крупными в мире. Помимо президента граждане Индонезии выбирали депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в них участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тысяч мест. Явка достигла почти 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тысяч избирательных участков.

