100% протоколов: Зеленский - 73,22% голосов, Порошенко – 24,45%

Во втором туре выборов президента Украины за кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов.

Явка избирателей во время повторного голосования на выборах президента Украины 21 апреля, включая заграничный избирательный округ, составила 61,37%. На момент окончания голосования избирательные бюллетени получили 18 млн 409 тыс. 313 человек, тогда как в списки избирателей на это же время были внесены 29 млн 645 тыс. 358 граждан Украины.



За В.Зеленского отдали свои голоса 13 млн 541тыс. 530 избирателей, за П.Порошенко проголосовали 4 млн 522 тыс. 320 граждан.



Недействительными признаны 2,31% избирательных бюллетеней.



Как сообщалось, в состоявшемся 21 апреля втором туре выборов президента Украины уверенную победу одерживает кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский: по данным всех проведенных экзит-полов, итоги которых были обнародованы после завершения голосования, за него отдали свои голоса не менее 70% избирателей против около 25% проголосовавших за П.Порошенко.



После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

