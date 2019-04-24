Тренироваться лучше по утрам, показал эксперимент

Известно, что тренировки полезны с точки зрения регулирования кровяного давления. Они даже могут снизить риск развития болезни Альцгеймера. А последние исследования Университета Калифорнии говорят, что занятия спортом помогают лицам с метаболическими расстройствами, пишет Interesting Engineering.



Но работает это только в том случае, если человек тренируется утром. Ученые сделали этот вывод, проанализировав изменения, происходившие в метаболизме скелетных мышц в разное время дня на примере грызунов. Оказалось, утром (не очень рано) клетки поглощали больше кислорода и в теле активнее запускался процесс обновления. То есть утренняя физическая активность стимулировала обмен веществ.



Также, если животные бегали утром, у них активнее использовались углеводы и кетоны, быстрее расщеплялись жиры и аминокислоты. Получается, время тренировки играет важную роль. По сравнению с вечерними занятиями, утренние тренировки производят более выраженный положительный эффект на метаболические пути в скелетной мускулатуре и системный энергетический гомеостаз.

