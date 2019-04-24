Депутатам осталось рассмотреть больше сотни поправок к языковому закону

Народные депутаты в Верховной Раде уже рассмотрели 1974 поправки к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного, передает Интерфакс-Украина. Отмечается, что во время пленарных заседаний ВРУ во вторник депутаты продолжили работу над поправками к проекту закона.

В общей сложности к документу подано 2082 поправки. Их рассмотрение началось в конце февраля. Ни одна правка не была поддержана депутатами.



Председатель Верховной Рады Андрей Парубий перед завершением рабочего дня напомнил нардепам, что в четверг состоится голосование за документ в целом, и призвал парламентариев к мобилизации в этот день.



По его словам, перед этим комитет по вопросам культуры и духовности, который является профильным, соберется на заседание, чтобы подготовить проект закона к утверждению, учитывая результаты голосования по поправкам.



Ранее спикер Верховной Рады Парубий призвал украинцев в четверг, 25 апреля, утром прийти к зданию парламента и тем самым поддержать голосование во втором чтении и в целом законопроекта №5670-д о функционировании украинского языка как государственного.

