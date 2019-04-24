Москва не оставит без ответа любую киберугрозу

Москва не потерпит угроз и ответит на любую кибератаку. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол МИД Андрей Крутских в интервью журналу "Международная жизнь".



"В кибермире практически все делается через частные военные компании. И мало кто признает, что это он совершил атаку по линии государства, хотя в последнее время в США отдельные министры начинают пугать весь мир и бравировать тем, что они даже против России проведут какие-то кибероперации. Но хочется верить, что это политическое, безответственное пижонство", - сказал он.



По его словам, "все политические деятели должны понимать, что за каждым действием будет противодействие". "Такая страна, как Россия, никакого ущерба не потерпит и никакую атаку на себя не допустит. Как говорят, "кто к нам с мечом - с кибермечом - придет, тот от меча и погибнет". Поэтому желательно этим мечом не размахивать и нас не запугивать", - подчеркнул дипломат.



Он также отметил, что в мире сложилась обстановка, когда "государства могут столкнуть" против их воли посредством воздействия через киберпространство. "Потому что эти атаки маскируются под криминал, они маскируются под посредников, под третьи факторы. Вот это нужно лечить не только кибергигиеной, здесь проблема глобальная сложнее", - указал спецпредставитель президента.



В этой связи, по его словам, "нужно знать реальный источник нападения". "Не только с точки зрения пропаганды - это вторично, - а с точки зрения купирования проблемы. А это на сегодняшний день могут решать только две страны - Россия и США. И то с большим трудом, и то только через международное сотрудничество", - подчеркнул Крутских.



Он также обратил внимание, что международному сообществу при регулировании киберсферы необходимы "правила игры и совместные подходы". "Нужен дипломатический, политический разговор", - резюмировал посол.

