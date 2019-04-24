СБ ООН принял резолюцию по борьбе с сексуальным насилием в военных конфликтах

Совет Безопасности ООН во вторник большинством голосов принял предложенную Германией резолюцию по предотвращению сексуального насилия во время вооруженных конфликтов. Россия и Китай при голосовании воздержались из-за несогласия с рядом положений документа.



Согласно тексту резолюции, Совет Безопасности ООН "призывает стороны конфликта обеспечивать, чтобы соглашение о прекращении огня и мирные соглашения содержали положение, в которых сексуальные насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях квалифицировались бы как запрещенный акт, а также обеспечивали присутствие и конструктивное участие женщин в политических процессах". Также подчеркивается необходимость "исключения преступлений, связанных с сексуальным насилием, из сферы действия положений об амнистии".



Представляя проект резолюции, глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что она в первую очередь направлена на "обеспечение ответственности за подобные преступления". "Мы укрепляем каналы, по которым информация о непривлечении к ответственности за сексуальное насилие может дойти до Совета Безопасности и соответствующих санкционных комитетов", - пояснил он.



Постпред России при ООН Василий Небензя, поясняя позицию РФ при голосовании, отметил, что Россия решительно осуждает сексуальное насилие в условиях вооруженного конфликта... однако искренне разочарована тем, что к голосованию был предложен не консенсусный текст". "Это создает опасный прецедент", - подчеркнул он.



"Не поддавались объяснению попытки через тематическую резолюцию расширить мандаты различных структур и органов ООН, предписать им заниматься борьбой с секс-насилием. Не видим основания для запросов многочисленных докладов генерального секретаря по различным аспектам данной тематики, - пояснил Небензя. - Вызывает обеспокоенность стремление увеличить количество бюрократических структур ООН для создания видимости бурной деятельности".



"Но даже не пытайтесь выставить нас противниками борьбы с секс-насилием в конфликтах, - предупредил он. - Наша позиция по данному вопросу остается жесткой и непримиримой. Это зло должно быть искоренено". Небензя сообщил, что у России и Китая был свой альтернативный текст на эту тему, однако после принятия германской резолюции Москва и Пекин решили его не продвигать.



Как стало известно ТАСС, изначально против резолюции выступал и Вашингтон из-за наличия в тексте пункта о репродуктивном здоровье, допускающего возможность абортов в случае беременности в результате изнасилования. Под давлением США эта часть документа была отредактирована. В то же время на заседании и. о. американского постпреда при ООН Джонатан Коэн подтвердил важность проблемы. "США решительно признают тот факт, что сексуальное насилие во время конфликтов является вопросом международного мира и безопасности", - сказал он.

