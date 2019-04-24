В Киеве водитель погиб, спасая котенка

В Киеве под колесами автомобиля погиб водитель, который пытался спасти котенка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.



На опубликованном ресурсом видео видно, что на повороте возле авторынка мужчина вышел из своего автомобиля Daewoo Nexia, чтобы забрать животное с проезжей части. Оставив машину, он попытался перебежать дорогу возле пешеходного перехода, чтобы перенести котенка.



В этот момент на зеленый сигнал светофора проезжал внедорожник Mercedes GL 450, который, не успев затормозить, сбил мужчину. Отмечается, что от полученных травм водитель Daewoo скончался.

