На «Интере» стартует многосерийная детективная мелодрама «Следователь Горчакова»

В понедельник, 29 апреля, в 21:00 на «Интере» – премьера многосерийной детективной мелодрамы «Следователь Горчакова» производства компании «Киевтелефильм». Главная героиня Анна – красивая, обаятельная блондинка, занимающая непростую должность. Она раскрывает заказные убийства, освобождает заложников и находит похищенных детей. Вместе с ней с преступностью борется команда профессионалов, однако это не мешает им мечтать, дружить и влюбляться. Главные роли исполняют Настя Задорожная, Алексей Зубков, Антон Батырев, Андрей Саминин, Игорь Кистол и Олег Коркушко.



Следователя убойного отдела Анну Горчакову начальство ценит, а коллеги искренне любят. Но муж Горчаковой, шеф-повар и акционер элитного ресторана, настаивает, чтобы она уволилась из органов и, наконец, родила ребенка. Однако при расследовании очередного убийства погибает ее сослуживец – капитан Щербань, и Горчакова не может оставить работу, пока не найдет убийцу коллеги. Конечно, следователю никто не позволит заниматься лишь одним делом, поэтому Горчакова вынуждена не только искать убийцу капитана, но и расследовать другие особо тяжкие преступления. В довершение всего помощником одного из прокуроров назначен Прилуцкий, который с первого курса влюблен в Горчакову. И без того непростая жизнь Анны усложняется выяснением отношений с мужем, а также конфликтами на почве ревности – с подругой однокурсника.



Главную роль в картине сыграла известная актриса Настя Задорожная, которой впервые довелось стать следователем. «Горчакова решает сложные задачи и наравне с мужчинами расследует преступления, – рассказывает актриса. – Любая несправедливая ситуация, свидетелем которой она становится, заставляет ее бросаться на помощь. Однако в борьбе за справедливость Горчакова часто отодвигает личное на второй план. В сериале ломается стереотип, что женщины – это слабый пол. Современные девушки все больше доказывают миру, что способны быть сильными не только духом. Следователь Горчакова – миловидная блондинка, и тем не менее она является крутым профессионалом в своем отделе».



При этом актриса отрицает свое сходство с Горчаковой и говорит, что в реальной жизни не настолько сдержанна, как ее героиня.



Для Антона Батырева, сыгравшего капитана Разбегаева, роль человека в погонах не новая, поэтому входить в образ ему особо не пришлось: «Разбегаев – обычный следователь. Он может быть добрым, может – злым. Он разный и точно не идеальный. От себя я дополнил героя юмором, иногда – сарказмом, ведь актеры всегда пропускают своих персонажей через себя. У него моя внешность, мой рост, вес, он так же переминается с ноги ногу, как я. Я даже не играю его, это ведь не исторический деятель, которого надо изобразить максимально достоверно. Это собирательный образ обычного человека. Только с пистолетом».



Съемки сериала проходят в Киеве и Киевской области. Офисы и квартиры главных героев построили в павильоне в Бортничах. Но основная часть съемок проходила на натуре – на улицах города, во дворах, в подвалах и подъездах жилых домов. По словам директора съемочной группы Артема Сулиги, с арендой помещений у съемочной команды случались проблемы: «Иногда собственники сначала разрешали снимать, а потом, когда понимали, что будут сцены с оружием, отказывались, чтобы не нервировать соседей звуками выстрелов и «телами» на лестнице».



Из-за того, что в сериале много драк, перестрелок и потасовок, на съемочной площадке всегда присутствовали пиротехник и постановщик трюков. Кстати, большинство трюков актеры выполняют сами. «Когда в драках участвуют и исполнители главных ролей, и каскадеры, тогда сцены получаются объемными, – рассказывает режиссер Александр Сальников. – Хочется, чтобы зритель верил и сопереживал героям, чувствуя эти опасные моменты. Поэтому наших актеров мы по максимуму вводили в сцены, где есть опасность и трюки. Хотя, конечно, в самых сложных эпизодах мы задействовали каскадеров. Например, когда мы снимали сцену, где капитан Разбегаев выпрыгивал из окна гостиницы, вместо актера Антона Батырева этот трюк выполнял дублер».



Большинство убийств и расследований в сериале «Следователь Горчакова» вымышлены, но есть истории, основанные на реальных событиях. И зрителю предстоит догадаться, где чистый вымысел, а где – факты из реальных дел.



Исполнительница главной роли Настя Задорожная считает, что сериал зрителям понравится. А та необычная атмосфера, которая присутствовала на площадке, обязательно передастся через экран: «В сериале такой сценарий, реплики, сюжет, что мы, вроде бы, ничего нового не делаем, но на площадке была особая «химия», которая делает наших героев знакомыми, будто они живут по соседству со зрителями, превращая их в реальных персонажей!»



Всего в детективной мелодраме «Следователь Горчакова» 20 серий. Первую часть картины зрители смогут увидеть с 29 апреля на телеканале «Интер», с понедельника по четверг в 21:00.



«Следователь Горчакова»

Жанр: детективная мелодрама

Количество серий: 20

Год: 2019

Режиссеры: Вера Яковенко, Александр Сальников

Сценарист: Андрей Румянцев

В ролях: Настя Задорожная, Алексей Зубков, Николай Боклан, Андрей Саминин, Антон Батырев, Олег Коркушко, Анатолий Зиновенко, Игорь Кистол, Наталия Васько и другие.

