Пенс вместе с Трампом ожидает работы с администрацией Зеленского

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что по телефону поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и вместе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом ожидает совместной работы с его администрацией. Об этом он во вторник написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.



"Сегодня поговорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент Трамп и я с нетерпением ожидаем совместной работы с его администрацией для поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", - сообщил Пенс.



Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп позвонил, чтобы поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах, а украинский народ - с мирными и демократическими выборами.



В госдепе США заявили, что в американской администрации считают, что президентские выборы в Украине были конкурентными, а их результат отразил волю народа страны.

