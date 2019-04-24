За два месяца этого года совершено почти 500 автоугонов

В течение первых двух месяцев 2019 года полиция зарегистрировала 494 факта о похищении автомобилей. По сравнению с 2018 годом, в этом году таких зарегистрированных фактов меньше. Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины в ответ на журналистский запрос УНН.



"О регистрации фактов угонов автомобилей органами Национальной полиции за два месяца 2019 зарегистрировано 494 факта, что на 131 случай меньше, чем в прошлом году - в 2018 было зарегистрировано 625 фактов", - сообщили в ведомстве.



В то же время в ведомстве отметили, что больше всего угоняют автомобили марок Daewoo (Дэу), Toyota, Mercedes, Honda и BMW.

