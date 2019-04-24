Нардепам осталось рассмотреть менее 20 правок к языковому законопроекту

Народные депутаты рассмотрели 2064 из 2082 поправок ко второму чтению законопроекта (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.



Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, закрывая пленарное заседание парламента в среду, отметила, что в четверг нардепы завершат работу над оставшимися поправками и будут голосовать за проект закона во втором чтении и в целом.



В среду комитет Рады по вопросам культуры и духовности, который является профильным по данному вопросу, по итогам рассмотрения правок подготовит документ к рассмотрению в сессионном зале.



В украинском парламенте 28 февраля начали рассматривать поправки ко второму чтению законопроекта (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.



Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал украинцев в четверг, 25 апреля, утром прийти к зданию парламента и тем самым поддержать голосование во втором чтении и в целом законопроекта об и украинском языке.

