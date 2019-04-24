Кости и лакомства для поощрения собак

В качестве поощрения собак при хорошем поведении или дрессировке хозяева выбирают разные методы. Кто-то использует пищу со стола человека, кто-то покупает обычное печенье или разнообразные вкусности. Но данный подход изначально является неправильным. Даже если питомцу нравятся Ваши угощения, то это не значит, что это полезно для него. Ведь в каждом составе каких-либо лакомств могут содержаться ингредиенты, которые не будут подходить Вашей собаке. Именно поэтому лучшим вариантом является приобретение специализированных угощений, которые разработаны с учетом особенностей собак, их организма, органов, аллергий и других моментов.

Собачьи лакомства производятся в разных вариациях исполнения. Это могут быть кости, произведенные из жил, способные использоваться многократно. Также в каталоги входит множество и других вариантов в виде ушей, колбасок, печенья и многого другого. Чтобы выбрать оптимальный вариант, рекомендуется учитывать особенности применения лакомств.

Когда и для чего применяются лакомства?

Лакомства и кости для собак используются в самых разнообразных ситуациях. Самой популярной причиной является поднятие настроения и поощрение питомца за хорошее поведение. Это отличный повод показать любимцу, что за те или иные поступки он может получать вкусные угощения.

Второй по популярности причин использования лакомств является дрессировка. За каждую выполненную команду домашнее животное может получать угощение. Данный метод является проверенным и эффективным. Важно отметить, что такие лакомства могут содержать в составе ингредиенты, способные повышать тонус и поддерживать активность питомца на протяжении всей тренировки.

Основные виды и особенности применения

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Что касается видов лакомств, то они значительно отличаются по конфигурации, ингредиентам, времени использования и другим параметрам. Самыми популярными являются:

Кости. Изготавливаются из натуральных жил. В состав входят высококачественные вкусовые добавки, которые не теряют насыщенности на протяжении всего использования. Кости применяются как для поощрения, так и для профилактики зубных заболеваний.

Сушеные вкусности. Данная категория включает широкий выбор лакомств из подсушенного или вяленого мяса. Это хвосты, уши, мясо курицы, кролика, утки, желудки, перемолотые кости и многое другое.

Печенье. Также их называют бисквитами. Чаще применяются при дрессировке, так как имеют небольшие размеры и имеется возможность поощрять питомца небольшими порциями за каждую выполненную команду. Таким образом собака не переедает и остается в тонусе.

Полезные вкусности. Это могут быть как перечисленные выше варианты с наличием минерально-витаминного комплекса, так и специализированные лакомства, предназначенные для ухода за деснами и зубами. Это хрустящие или жевательные продукты, которые очищают зубы от налета и не позволяют скапливаться камням. Также исчезает неприятный запах из пасти собаки.

Чтобы правильно подобрать лакомства, стоит определиться с целью их использоваться. Окончательный выбор зависит непосредственно от владельца и его целей. Главным условием в данном случае является приобретение продукции от популярных производителей, что позволяет исключить нанесения вреда здоровью собаки.