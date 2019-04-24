За пять лет в Украине 17 человек умерли от бешенства

За пять лет в Украине зарегистрировано 17 случаев заболевания и смерти людей от бешенства. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины в ответ на информационный запрос УНН.



Сообщается, что за последние пять лет зарегистрировано 17 случаев заболеваний и смерти людей от бешенства в 9 областях Украины и в г. Киеве.



Так, заболевания регистрировалось в Днепропетровской - 4 случая, Одесской - 3 случая, Ровенской и Донецкой - по 2 случая, Волынской, Кировоградской, Львовской, Харьковской, Черниговской областях и в г.. Киеве по одному случаю.



Отмечается, что в 2018 году зарегистрирован один случай заболевания и смерти человека от бешенства, с начала 2019 - таких случаев не зарегистрировано.

