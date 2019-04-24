Климкин призвал Донбасс не принимать гражданство РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, для которых было принято решение президентом РФ Владимиром Путиным об упрощенном порядке приема в российское гражданство, не принимать гражданство РФ.



"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - написал министр на своей странице в Твиттере в среду.



Он также назвал такое решение российских властей новым этапом оккупации.



"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", - подчеркнул министр.



Как сообщалось, 24 апреля президент РФ В.Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.



Согласно указу, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов. Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

