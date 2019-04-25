В Раде ожидают провокации от команды Порошенко

Член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что действующие украинские власти могут устроить провокации перед тем, как покинуть свои посты.



Ранее Рабинович выразил убеждение, что досрочно снять с должности спикера парламента Андрея Парубия или распустить Раду не получится, так как все депутаты будут "держаться до конца за свои стулья".



"Мы не знаем, что будет вытворять в последние дни у власти эта команда. Представители нынешней власти понимают, что им конец, народ на выборах дал понять, что вся эта клика не устраивает 90% населения нашей страны, и в последние дни они могут попытаться напринимать непонятые законы, устроить провокации. Поэтому, мы должны следить за ситуацией, оценивать и понимать, что нам не нужны такие "качели", мы не хотим зависеть от провокаций уходящих Порошенко и Парубия", – приводит в среду слова Рабиновича сайт политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".



Рабинович считает, что представители нынешнего правительства Украины "способны на все".



Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

Очередные выборы в Верховную раду пройдут на Украине в октябре 2019 года.



Ранее победивший на выборах президента Зеленский не исключил, что будет инициировать роспуск Рады после того, как станет главой государства. Спикер Рады Парубий заверил, что оснований для роспуска парламента на сегодняшний день не существует, и напомнил, что досрочно прекратить полномочия Рады нельзя за полгода до парламентских выборов, то есть после 27 мая.

