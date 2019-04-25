Maruv обматерила МАУ за вторую кражу багажа

Певцу Maruv второй раз за месяц обокрали в аэропорту Борисполь. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.



По словам звезды, у нее вскрыли оба чемодана, сломав замки. Для подтверждения певица прямо в аэропорту сняла видео, показав поломки. Также Maruv не сдерживала эмоций, использовав маты в адрес Международных авиалиний Украины, услугами которых пользовалась в этом полете.



Предупреждение – видео 18+ (присутствует нецензурная лексика)











Артистка уточнила, что пользовалась услугами бизнес-класса МАУ и рассчитывала на сервис другого уровня. Пока MARUV не сообщила что именно у нее украли и будет ли она обращаться в полицию.



Первый раз певицу Maruv обворовали в аэропорту в конце марта. Тогда у нее украли украшения, которые оказались бижутерией. Ранее MARUV показала пикантные фото с отдыха.

