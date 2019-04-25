Рада проголосовала за проведение в Киеве сессии ПА НАТО

Верховная Рада Украины приняла постановление о проведении весенней сессии парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора в период с 22 по 25 мая 2020 года в г.Киеве. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", постановление (№10091) поддержали 235 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.



Согласно решению Верховной Рады, будет создан организационный комитет по подготовке и проведению сессии ПА НАТО, который возглавит председатель парламента.



Оргкомитет должен в течение двух недель утвердить план мероприятий по подготовке сессии.



Кабинет министров Украины должен в тот же срок определиться относительно участия соответствующих министерств и прочих центральных органов исполнительной власти в этом процессе.



В преамбуле к постановлению сказано, что свое решение украинский парламент принимает в связи с взаимосогласованной договоренностью между Верховной Радой и ПА НАТО.

