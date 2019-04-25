Позиция Зеленского об уходе Луценко четкая - Данилюк

Команда избранного президентом Украины Владимира Зеленского считает, что действующий генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен оставить свой пост.



"Отдельная позиция по Юрию Луценко. Я понимаю, что сейчас есть колоссальное желание истеблишмента сохранить статус-кво. Но Владимир (Зеленский – ИФ) во время объявления результатов выборов сделал важное заявление: он считает, что Луценко - человек прошлого. И он, если хочет, (может – ИФ) вернуться в политику, но точно уйти с поста генерального прокурора, куда должны прийти люди, которые проведут реальную реформу", - сказал член команды, экс-министр финансов Александр Данилюк на мероприятии Европейской бизнес ассоциации "New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns" в четверг в Киеве.



По его мнению, в Украине в последние годы появилось достаточно много активистов, которые могли бы претендовать на эту должность.



"Много экспертов, неплохих людей, но мы ожидаем, что те, кто придет на эти должности, - это люди, которые будут менять систему, а система будет бороться. Я вижу людей, которые способны бороться... либо те, кто ранее был чиновником и боролся с системой, либо активисты", - рассказал он.



А.Данилюк отметил, что есть "достаточно людей, которые могут проявить себя на этой должности, имеют хорошую репутацию и серьезную поддержку общества". "У нас много антикоррупционных активистов", - сказал он.



"Я бы советовал бы, чтобы кто-то из активистов занял эту должность (генпрокурора)", - добавил он.



Лакмусовой бумагой, определяющей изменения в стране, станут кадровые назначения, а именно - главы СБУ, генерального прокурора, министра иностранных дел и министра обороны, считает А.Данилюк. "Это четыре назначения, которые определят вектор движения в будущем", - добавил он.