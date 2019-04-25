Данилюк вновь заявил, что не заинтересован в должности главы МИД Украины

Член команды победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк не видит себя в должности главы Министерства иностранных дел Украины.



"Я понимаю, что для Владимира Борисовича (премьер-министр Украины Владимир Гройсман - ИФ) это, наверное, не самый комфортный вариант работы... Я по другой причине не вижу для себя эту должность", - сказал он на мероприятии Европейской бизнес ассоциации "New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns" в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, готов ли он стать главой МИД в правительстве В.Гройсмана.



А.Данилюк подчеркнул, что изменения во внутренней политике будут влиять и на внешнюю.



"Всё, что мы сегодня обсуждали, касается внутренней политики. Сейчас все ожидания связаны с тем, что страна должна измениться. Кадровый состав - измениться, ключевые решения по реформам антикоррупционным, правоохранительной системы, на которую влияет президент, должны произойти... Я как раз в этой сфере специализируюсь", - рассказал он.



Ранее А.Данилюк заявил, что должность главы МИД его не интересует, отметив, что больше специализируется на внутренних изменениях и реформах.

