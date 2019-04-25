Актер из «Игры престолов» пожаловался на домогательства бабушек

Шотландского актера Дэниэла Портмана, известного по роли Подрика Пейна в сериале «Игра престолов», домогаются пожилые женщины. Об этом он рассказал в интервью журналу Esquire.



Он пожаловался, что после появления в шоу его часто начали трогать и хватать на улице. При этом, как правило, это были женщины гораздо старше, чем 27-летний артист. Он уточнил, что в последнее время такие инциденты не случались, и отметил, что иногда люди не могут отличить реальность от вымысла. «Это не круто», — заключил Портман.



Далее следуют спойлеры к вышедшим сериям «Игры престолов».



В сериале его герой Подрик исполняет обязанности оруженосца Тириона Ланнистера. В одной из серий он спасает жизнь Тириона, а тот в знак благодарности присылает к нему трех проституток. После времени, проведенного с Подриком, они отказываются брать деньги, тем самым намекая, что он хороший любовник.



По словам Портмана, из-за этой серии поклонники часто спрашивают у него, что же такого сделал его герой в борделе, и интересуются его сексуальными способностями. «Я бы соврал, если бы сказал, что это не было весело», — сказал актер.

