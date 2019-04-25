Газ подорожает еще на 22% - Нацбанк

В Нацбанке прогнозируют, что цены на газ для населения вырастут еще на 22%. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Українські Новини. В частности, рост цены на газ ожидается на 15% осенью и на 7% в 2020 году.



"Мировые цены на газ находятся на достаточно низком уровне, около 170 долларов за тыс. куб. м. По нашему прогнозу, средняя цена в этом году будет намного выше, но ниже, чем мы закладывали изначально, около 250 долларов. Это значит, что осенью тарифы вырастут на 15%", - сказал он.



При этом замглавы НБУ добавил, что в следующем году, учитывая, что прогноз НБУ изменился, тарифы вырастут не на 17%, а на 7%.

