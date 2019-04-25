Рада увеличила штрафы за вырубку и уничтожение лесов

Верховная Рада Украины усилила административную ответственность за вырубку и уничтожение лесов, а также снизила объемы вырубки и незаконного вывоза из Украины леса, за которые предусмотрена уголовная ответственность.



Соответствующий законопроект (№10201-1) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения лесов за основу и в целом поддержал 241 народный депутат на пленарном заседании парламента в четверг.



В Кодексе об административных правонарушениях увеличены штрафы за нарушение порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывоза древесины. Они составят от 6 до 14 необлагаемых минимумов доходов граждан (было 3-7 минимумов), если правонарушение совершит должностное лицо, штраф составит от 10 до 16 минимумов (было 5-8).



За незаконную порубку, повреждение деревьев, хранение незаконно вырубленных, уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев в рассадниках, а также молодняка природного происхождения будут карать штрафами 30-60 необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц штрафы составят 150-300 минимумов (было 15-30 и 70-150 соответственно).



Уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений вдоль рек, водных объектов, железной дороги повлечет ответственность в виде штрафов от 30 до 45 необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц – от 60 до 90 (было 15-30 и 35-60 соответственно).



Уничтожение подроста в лесах будет грозить штрафом от 3 до 10 минимумов, размер будет зависеть от того, является ли нарушитель должностным лицом.



Вместе с тем уголовная ответственность за незаконную вырубку леса, его транспортировку, хранение и сбыт наступит, если урон в 20 раз и более превышает необлагаемый минимум доходов граждан. В нынешней редакции ст.246 Уголовного кодекса ответственность наступает, если урон превышает 2 тысячи минимумов. За такие действия наказывают штрафами от 1 тыс. до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов или арестом на срок до 6 месяцев.



Если такие действий привели к тяжким последствиям, в настоящее время предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 5 до 7 лет. После вступления в силу данного закона тяжкими будут считаться последствия, которые в 60 и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан (сейчас – это превышение необлагаемого минимума в 5 тыс. раз и более).



Перемещением в крупном размере через таможенную границу Украины лесоматериалов или пиломатериалов редкостных и ценных пород деревьев, необработанного леса, за что предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет, будет считаться, если их стоимость, превысит необлагаемый минимум в 18 раз, а в особо крупных размерах – в 36 раз (было – 1 тыс. и 2 тыс. соответственно).

