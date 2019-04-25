За отставку Парубия собрали 33 подписи

За снятие Андрея Парубия с должности председателя Верховной Рады собрано пока 33 подписи из 150 необходимых.



Об этом сказал журналистами член депутатской группы «Возрождение» Валерий Писаренко, который и инициировал сбор подписей за снятие Парубия с должности спикера, сообщает Укринформ.



«Мы начали сбор подписей. Сегодня, фактически за первый день сбора подписей, у нас есть 33 подписи. Также мы провели консультации со всеми фракциями. Некоторые фракции решили, что им надо принять решение на фракции, и после этого они должны проголосовать. Мы понимаем, что такие фракции, как «Народный фронт», не дадут голосов, мы даже на них не надеялись. Мы получили определенное количество заявок, например, депутатов от БПП, которые готовы подписать, когда мы подойдем к определенному количеству голосов», - заявил Писаренко.



В то же время он отказался показать журналистам листы с подписями и отметил, что обнародует их в Facebook.



Писаренко показал только лист с тремя последними подписями – депутатов Евгения Мураева, Александра Долженкова и Натальи Новак.



Писаренко рассчитывает в ближайшие дни собрать достаточное количество подписей, чтобы начать процесс снятия Парубия с должности.



«Сейчас мы передаем все эти документы в секретариат, и все желающие депутаты присоединятся к этой инициативе», - сказал Писаренко.



Депутат надеется, что на следующей пленарной неделе, которая начинается 14 мая, можно будет начать процедуру снятия Парубия с должности Председателя ВР.

