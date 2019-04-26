Экзамен по математике будет обязательным для всех выпускников школ

Все выпускники украинских школ с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике, анонсировала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.



"С 2021 года мы планируем ввести обязательный экзамен по математике для всех выпускников. И я хочу сегодня это анонсировать на заседании Верховной Рады заблаговременно. Это значит, что выпускники девятых классов этого года будут готовиться к такому экзамену", - сказала она в ходе часа вопросов к правительству в украинском парламенте в пятницу.



Л.Гриневич пояснила, что министерство исходит из того, что базовые математические навыки необходимы каждому человеку.



При этом она подчеркнула, что все страны, которые хотят усилить свой инновационный потенциал, вводят обязательный экзамен по математике.



Министр также отметила, что экзамен будет двухуровневым - подтверждающий базовые знания и углублённые.

