Госдолг за месяц вырос на 540 миллионов долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало апреля достиг 78,78 млрд долл., что на 0,54 млрд долл., или 0,69% больше, чем на начало марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные Минфина.



"По состоянию на 31 марта 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 146,64 млрд грн или 78,78 млрд долл. США", - сообщили в Минфине.



В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составлял 1 372,16 млрд грн (63,92% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 50,36 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 774,49 млрд грн (36,08%) или 28,42 млрд долл. США.



"В течение марта 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 34,65 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,54 млрд долл. США", - указали в Минфине.

