Турецкий Зе-бит

Все, расходимся. Он улетел в Турцию. Яйца Варфоломею красить. Или как там у них, патриархов, принято. Не важно. Ничего интересного больше не будет. Любопытно только посмотреть, как работницы секса по телефону будут переходить на мову в процессе вступления в рабочие отношения. Точнее, послушать. Это так, к слову. Хотя и в контексте последних событий. Волноваться не стоит, поскольку страна осталась в надежных руках. Прежде всего, не следует забывать о толерантном Гройсмане, который держит руку на пульсе.



Видел его перед колонной асфальтоукладчиков, похудевшего, в пуховой жилетке и футболке-алкоголичке. Гонял наглых журналюг, говорит: некогда х…ней заниматься, работать надо. И работа закипела! Все видели последнюю рекламу #урядгройсмана? Обязательно посмотрите. Или скачайте. Там, короче, одна молодуха признается, что хочет ребенка от Гройсмана. Мальчика. Будущего вице-премьера по гуманитарным вопросам вместо Славы Кириленко. Не прошел Вячеслав праймериз в новую команду «порохоботов» Порошенко. А все почему? Потому что делал праймериз нашему Черчиллю без должного уважения. Пусть берет пример с Геращенко. Она уже в рубище на заседание Рады ходит. Ее белая одежда, которая скроена из полотна, сотканного весталками из «Народного фронта», символизирует покаяние и торжество национального духа. А по части праймериз Ира даст сто очков вперед всем честным труженицам с Окружной.



В стране также остался Петр Порошенко, хотя многие расстроены этим фактом. Думали, он рванет в Борисполь и встретит Пасху в православной Каталонии. Но нет, продолжает исполнять свои обязанности с удвоенным рвением. Вчера на заседании узкого круга ограниченных лиц (Кононенко опоздал, поскольку парился на допросе у следака) заслушали секретный доклад Игоря Грынива на тему «Как стать мощной политической силой с использованием мультимедийных социальных платформ».



Грынив убедил «Черчилля», что благодаря его гениальности Зеленский случайно стал президентом. Ошибка «мастера». Слегка перепутал с ингредиентами, добавил не то новое лицо, а подлый Коломойский воспользовался его наработками. Теперь главное правильно расставить «фишечки» в новой предвыборной кампании



У меня вопрос: кто, б...ть, переведет Гегеля на украинский язык? Вот просто покажите мне этого человека, и я спокойно уйду бухать. До сих пор лучшим переводом Гегеля на русский считается перевод пятидесятых годов прошлого века. Думаю, надо привлечь Парубия. Только ему под силу замахнуться на решение задачи таких масштабов

А вы думали, что Грынива кастрировали, четвертовали и распяли за мошонку за провал самой дорогой в истории человечества избирательной кампании «армия, мова, вира»? Наоборот, Грынив убедил «Черчилля», что благодаря его гениальности Зеленский случайно стал президентом. Ошибка «мастера». Слегка перепутал с ингредиентами, добавил не то новое лицо, а подлый Коломойский воспользовался его наработками. Теперь главное правильно расставить «фишечки» в новой предвыборной кампании. «Мова» остается. Нужно только как-то всобачить «Черчилля» и отловить Вакарчука. Слава будет «новым лицом» в первой пятерке списка. Возможно, Петр Алексеевич даже скромно замкнет первую десятку. Проблема в том, что Вакарчука сейчас отлавливают все. Начиная от Яценюка, который пугает детей своим брутальным внешним видом, и заканчивая гонцами от Гройсмана. Последние стыдливо предлагают певцу ртом какие-то «бонусы» и намекают на «блестящие перспективы». Кстати, с Зеленским Гройсман договаривался сам, поскольку есть вещи, которые необходимо делать лично. Даже при наличии здорового коллектива.А Вячеслав скрывается от всех в каком-то американском зажопье. В роли опытного сутенера выступает Виктор Пинчук. Он просто молодец! Никому не отказывает. Всем пишет прайс за прокат «лица» и «райдер». Ну там квота в списке, преференции для труб очень большого диаметра, гибкая система скидок и откатов. Думаю, его в конце концов отловят, поскольку, как говорит Грынив, надо бороться не только за голоса упоротых, но и за молодежь. Славик типа кумир молодых, и они побегут за этим поводырем как бараны. Серия концертов в рамках предвыборного тура, три поездки «на передок», и Петр Порошенко становится «Черчиллем в экзиле». Затем он делает импичмент Зеленскому и с помощью трех аналов, простите, каналов убеждает нацию в своей незаменимости. Черчилль, х...ле. Для полного сходства осталось только вставить сигару и накачаться армянским коньяком. С последним никаких проблем, а вот с сигарой пока возникают сложности.Что еще тут у нас осталось… Ах да, чуть не забыл «детскую команду Зе». Они играются в песочнице, гоняют шарики от настольного пениса и комментируют процессы, проходящие в окружающем их пространстве. Есть уже определенный прогресс. Некоторые уже держат головку и довольно активно гавкают. Очень смышленые, с…ка, малыши. Некий Разумков на пятый день понял, что Петр Алексеевич замышляет вместе с «Самопомочью» конституционный переворот. Аплодирую стоя. Невероятная скорость реакции, аналитический склад ума, крепкий стул. Что еще необходимо настоящему интеллектуальному лидеру «новой команды»? Оказывается, новая редакция закона о президенте «упраздняет или серьезно ограничивает конституционные полномочия Зеленского-президента». Как?! Как он до этого додумался? Фукуяма современности, Гегель и Жан-Клод Ван Дамм в одном флаконе.Немного собьюсь с темы. Читал закон про мову. Там целая статья регулирует процесс получения степени доктора философии. Не знаю, в чем тут прикол, но только философская тематика стала темой целой законодательной «новеллы». Только мова, только мовные статьи, рефераты и «научные работы». У меня вопрос: кто, б...ть, переведет Гегеля на украинский язык? Вот просто покажите мне этого человека, и я спокойно уйду бухать. До сих пор лучшим переводом Гегеля на русский считается перевод пятидесятых годов прошлого века. Думаю, надо привлечь Парубия. Только ему под силу замахнуться на решение задачи таких масштабов.Поскольку «команда Зеленского» таки разоблачила попытку переворота, никаких оснований для волнений нет. Украина уверенно возрождается назло Путину. СУГС!