Кратковременные дожди с грозами прогнозируют в Украине в ближайшие дни

Погоду в Украине в субботу, 27 апреля, будет определять теплая воздушная масса, на западе и севере страны – неустойчивая погода, сообщает Укргидрометцентр. В западной части кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с; температура ночью 8-13°, днем 22-27°.



На остальной территории без осадков, лишь ночью в восточных, днем в большинстве северных областей небольшой кратковременный дождь, возможна гроза; температура ночью 6-11°, днем 20-25°, на побережье морей 14-19°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.



В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь возможна гроза; температура ночью 8-10° тепла, днем 22-24°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 апреля самая высокая температура днем была 29,2 в 2013г., самая низкая ночью -3,2 в 1948г.



На 28 апреля синоптики прогнозируют в Украине, кроме южных областей, кратковременные дожди, грозы; на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, на юге до 25°.



В Киеве на 28 апреля синоптики прогнозируют кратковременные дожди, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 20-22°.

