В ближайшее время не запланированы встречи в "нормандском формате" - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшие недели нет планов по проведению встреч "нормандской четверки". "Я не знаю о планировании "нормандской" встречи на наивысшем уровне в ближайшие недели.



Речь также не идёт о министерской встрече", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.



Министр также отметил, что обсуждалась возможность проведения встречи к годовщине первой встречи "Нормандской четверки".

