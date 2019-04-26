Пасха на «Интере»: схождение Благодатного огня, праздничное богослужение и слово Предстоятеля

28 апреля православные христиане всего мира отмечают самый великий праздник в году – Светлое Христово Воскресение. В канун православной Пасхи зрители «Интера» станут свидетелями главных событий пасхальных дней. В прямом эфире они увидят схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме и Пасхальную литургию в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Также в утреннем субботнем эфире – документальный проект «Паломничество на Святую Землю» и программа «Слово Предстоятеля».



В Великую субботу, 27 апреля, в 06:10 смотрите документальный проект собственного производства телеканала «Интер» – «Паломничество на Святую Землю». Небольшая территория едва заметна на карте мира, но каждый год сюда приезжают сотни тысяч паломников. Трудности дальней дороги никогда не останавливали людей в их желании попасть на Святую Землю. Вместе с паломниками съемочная группа "Интера" пройдет по земному пути Христа – от Назарета до Голгофы.



В 07:00 на «Интере» – праздничный выпуск программы «Слово Предстоятеля», в котором телезрителей ждет обращение Предстоятеля УПЦ, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. «Благословенная суббота – это день, когда сходит Благодатный огонь на Гроб в Иерусалиме, где похоронен наш Спаситель, как человек. Этот огонь свидетельствует о том, что наша церковь жива. И что мы идем правильной дорогой, – говорит Блаженнейший Онуфрий. – Желаю всем, чтобы мир Божий был в наших душах, чтобы наши души всегда были благодарны Богу за Его любовь. Чтобы мы за Его любовь отдавали Ему своей скромной любовью к Нему и к ближнему. Желаю всем в радости встретить Светлый и Великий день Великого Христова Воскресения».



В 12:45 телеканал «Интер» покажет прямую трансляцию из Иерусалима схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня. Каждый год в канун Пасхи миллионы верующих во всем мире следят за этим событием. Зрители «Интера» вместе с паломниками из разных стран станут свидетелями свершения чуда, ставшего символом Светлого Христова Воскресения.



А в 23:00 в эфире «Интера» – прямая трансляция Пасхального богослужения из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Миллионы телезрителей смогут присоединиться к праздничной литургии и общей молитве в главной украинской православной святыне.



Не пропустите главные пасхальные события – только на «Интере». Пусть Светлый праздник войдет в каждый дом и наполнит наши сердца миром и радостью!

