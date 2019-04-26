В Верховной Раде собирают подписи за отставку генпрокурора

В Верховной Раде продолжается сбор подписей за отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Об этом с трибуны парламента в пятницу заявил народный депутат Игорь Луценко (фракция "Батькивщина"), передает УНН.



"Хочу вам сообщить, что в парламенте сейчас собираются подписи за отставку генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко", - отметил нардеп.



Он уточнил, что в парламенте есть две такие инициативы: кроме него, с аналогичным предложением выступил народный депутат Егор Соболев (фракция "Самопомощь").



"Юрий Витальевич своей деятельностью показал полную неспособность управлять высшим органом справедливости в нашем государстве - Генеральной прокуратурой ... Он был обязан расследовать преступления высокопоставленных времен Януковича. Вы слышали хоть об одном приговоре в этой категории дел? Ни одного. Более того, мы сейчас видим позорный балет с расследованием дела Курченко - лицо коррупции Януковича", - добавил Игорь Луценко.

