МИД работает над санкциями против РФ из-за раздачи паспортов в ОРДЛО

Украинские дипломаты работают над усилением международного давления на Россию из-за решения о выдаче паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", пишет Громадское.



"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России: секторальных и экономических", - сказал он.



Глава МИД подчеркнул, что Украина будет настаивать на введении секторальных или экономических международных санкций против Москвы, а не персональных, как это было после агрессии России против украинских моряков.



Климкин предположил, что под санкции могут попасть "люди и компании, которые составляют основу кремлевского режима".



"Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду", - сказал он.

