В ДНР опасаются активизации диверсионных групп ВСУ в районе Донецка

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается активизации диверсионно-разведывательных групп украинских силовиков в районе Донецка.



"По поступившей информации, в район Красногоровки (населенный пункт под контролем ВСУ в пригороде Донецка - ред.) прибыли дополнительные подразделения 74-го отдельного разведывательного батальона (вооруженных сил Украины - ред.), специализирующегося, как и боевики "Азова" (украинская ультраправая группировка, на многих его лидеров и участников заведены уголовные дела в РФ), на проведении провокаций и диверсионно-разведывательных действий. В связи с этим, стоит ожидать в ближайшее время действий ДРГ на данном направлении", - заявил в воскресенье начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.



Кроме того, он отметил, что в район подконтрольного силовикам города Авдеевка в нескольких десятках километров от Донецка прибыла группа из состава 502-го батальона радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Украины. По мнению Безсонова, данное подразделение может заниматься постановкой помех и подавлением GPS-сигнала беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ в целях недопущения фиксирования тяжелого вооружения силовиков в данном районе.



"Кроме того, в район КПВВ "Марьинка" прибыли спецподразделения национальной полиции для усиления досмотровых мероприятий населения, пересекающего линию соприкосновения, и проведения адресных проверок по поиску "неугодных" киевскому режиму и "ненадежных" граждан", - добавил Безсонов.

