В НБУ назвали "потолок" роста украинской экономики

На сегодняшний день экономика Украины способна расти максимум на 3,5%. Об этом заявил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервь Liga.net, опубликованном в понедельник, 29 апреля.



"Экономика будет развиваться меньшими темпами, чем в 2018 году. Рост замедлится с 3,3% до 2,5%. Но это незначительное изменение. Украина продолжит выходить из того жесткого кризиса, который был в 2014-15 годах", - сказал чиновник.



Он отметил, что предпосылками развития экономики являются детенизация и структурные реформы. "Они вряд ли дадут скачок от 3% сразу к 10%. Но если говорить о сегодняшней экономической модели, то 3,5% роста – наш максимум", - уточнил Сологуб.



На вопрос о том, что 3-3,2% роста - это экзистенциальная угроза для Украины, замглавы НБУ ответил: "Да. Но не в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной".

