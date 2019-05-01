86% граждан ЛНР и ДНР хотят получить российское гражданство

Проведенный среди населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик опрос показал, что 86% граждан хотят получить российское гражданство, сообщил во вторник журналистам представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.



"Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство", - сказал он, уточнив, что опрос проводился среди граждан обоих республик.



Прием заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого есть все условия, включая материально-технические ресурсы и бланки. На сегодня пункты приема в тестовом режиме заработали в селе Покровском Неклиновского района и в городе Новошахтинске.



