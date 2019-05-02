Финальная часть "Мстителей" побила мировой рекорд по сборам

Американский фантастический фильм "Мстители: Финал" побил мировой рекорд по сборам в первые выходные проката, собрав 1,2 миллиарда долларов. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Walt Disney Co.



Отмечается, что предыдущий рекорд установил фильм "Мстители: Война бесконечности", который собрал в первый уик-энд 640 миллионов долларов.



По прогнозам, в целом картина может заработать свыше 2,5 миллиарда долларов.



Напомним, последняя часть "Мстителей" от студии Marvel и Disney стартовала в мировом прокате в среду, 24 апреля. В Украине фильм вышел на экраны 25 апреля.



Супергерои, включая Капитана Америку, Халка и Черную Вдову, теперь сражаются с межгалактическим злодеем Таносом.





