Не стоит доверять обычным тестам на беременность

Девять из одиннадцати тестов на беременность дают ложно отрицательный результат, предупреждают сотрудники Вашингтонского университета. То есть женщина беременная, а тест это не определяет. Как отмечает The Daily Mail, домашние тесты на беременность работают, определяя в моче наличие хорионического гонадотропина (ХГЧ). Этот гормон связан с оплодотворением яйцеклетки.



В течение двух недель после оплодотворения тело женщины начинает выделять его. Данное соединение способствует развитию беременности за счет сохранения выстилки матки на месте. Домашние тесты реагируют на определенную форму гормона - "интактный ХГЧ".



Однако есть фрагмент гормона, который можно найти только в моче, в 10 раз больше превалирует, начиная примерно с шестой недели беременности. Таким образом, этот фрагмент может "перебить" интактный ХГЧ в анализе. В итоге тест не определит беременность. Кстати, ошибку дают и тесты, которые используются в больницах, заявляют ученые.

