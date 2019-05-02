Не стоит доверять обычным тестам на беременность

Не стоит доверять обычным тестам на беременность

Девять из одиннадцати тестов на беременность дают ложно отрицательный результат, предупреждают сотрудники Вашингтонского университета. То есть женщина беременная, а тест это не определяет. Как отмечает The Daily Mail, домашние тесты на беременность работают, определяя в моче наличие хорионического гонадотропина (ХГЧ). Этот гормон связан с оплодотворением яйцеклетки.

В течение двух недель после оплодотворения тело женщины начинает выделять его. Данное соединение способствует развитию беременности за счет сохранения выстилки матки на месте. Домашние тесты реагируют на определенную форму гормона - "интактный ХГЧ".

Однако есть фрагмент гормона, который можно найти только в моче, в 10 раз больше превалирует, начиная примерно с шестой недели беременности. Таким образом, этот фрагмент может "перебить" интактный ХГЧ в анализе. В итоге тест не определит беременность. Кстати, ошибку дают и тесты, которые используются в больницах, заявляют ученые.