Труффальдино из Бодрума

Сегодня мой слуга обратился к нации. Хочет объявить конкурс на «речнЫка». Или спикера. Он же теперь Вашингтон. Который Джордж. Как на стодолларовой банкноте. Не помню, чтобы я давал ему новую кличку. Но не важно. Все желающие могут выслать свое резюме на короткий номер, который открывается в ссылке под описанием поездки в Бодрум. Обязательные требования к претендентам: не выговаривать половину букв украинского, латинского и любого другого алфавита. Желательна картавость и умение издавать горлом низкие звуки.



Наподобие камлания у шаманов. Справка о временных задержках в умственном развитии обязательна. Короче, кроме Парубия, других кандидатов на должность «речнЫка» нет. Он и так спикер, а теперь может стать голосом «команды Зе». Оказывается, до сих пор у «команды» не было своего пресс-секретаря. А те люди, которые ходили по эфирам и рассказывали о неожиданных военных ударах по РФ силами специальных операций – сплошные самозванцы, торгующие биткоинами на Троещине. Вот любит все усложнять мой слуга. Ему говоришь: «Вова, б…ть, давай уже сажай кого-то, народ заждался, попкорном все объелись». И что в ответ? Начинается какой-то троллинг Путина в «Телеграмме». Какая-то «новая нефть», непонятные обороты речи, угрозы предоставить украинское гражданство Навальному и всему персоналу радиостанции «Эхо Мацы». И тут я вынужден согласиться с Петром Порошенко. Да, он с треском просрал выборы. Все мы теперь понимаем, как это выглядит. В смысле, просрать с треском. Некоторые его политтехнологи теперь судорожно оправдываются. Говорят, что перепутали «месседжи» кампании. То, что планировалось запустить во втором туре, внезапно прокрутили в первом. Перепутали в угаре предвыборной борьбы. И многозначительно намекают на Грынива. Мол, это он все про…л. А на нашем участке работы все тики-так. О чем это я? О Порошенко.



Теряю нить… Старею. Петр Алексеевич очень вовремя осадил нашего с вами общего слугу. Он как раз встречался во Львове с интеллигенцией в лице того же Парубия. Андрей еще не знал, что ему уготована роль «речнЫка», поэтому изображал интеллектуала. И вот, наслаждаясь ролью спикера в принятии закона о мове, Порошенко сурово врезал по Зеленскому. Нельзя, говорит, отдавать святое украинское гражданство кому ни попадя. Тысячи лет украинцы мечтали о своей церкви, биометрическом паспорте и гиперлупе. А теперь какой-то клоун начинает разбазаривать ценные биометрические ресурсы!



Порошенко решил сплотиться с Зеленским в одно целое в деле отражения новой гибридной паспортной агрессии Кремля. Они договорились создать альянс двух президентов, который одним фронтом врежет по рукам Москвы. Но все сошлись во мнении, что Вове еще рано встречаться с Путиным. Тот его может покусать, и в результате Зеленский в очередной раз просрет всю Украину

А вот с Девятым мая все непросто. Слуге надо будет сделать выбор: либо восьмое, либо девятое. И, думаю, выбор предстоит очень сложный. Как говорил Швейк, если бы сказали, что утром вас либо четвертуют, либо отрубят голову на ваш выбор, то многие бы ох...ли от подобной перспективы. Два раза отпраздновать не получится, поскольку 8 мая – день скорби и как бы памяти, а 9 мая – это Победа. Либо красный мак с черным отверстием, либо «этот день Победы порохом пропах»

И тут Путин подключился. Говорит, да, надо всем паспорта российские давать. Но сначала пусть этот, который шашлыки жарит, вернет украинское гражданство Саакашвили. Тот идентифицирует себя вовсе не грузином. Хотя находится в Голландии, где можно воображать себя кем угодно. Скажу больше: там официально разрешено заниматься сексом в общественных парках. Возможно, Михо должен вернуть гражданство именно Петр Алексеевич. Ведь именно он украсил голову экс-президента европейской Грузии удобным мешочком и вывез в Польшу в багажнике чартерного самолета.Потом Порошенко решил сплотиться с Зеленским в одно целое в деле отражения новой гибридной паспортной агрессии Кремля. Они договорились создать альянс двух президентов, который одним фронтом врежет по рукам Москвы. Но все сошлись во мнении, что Вове еще рано встречаться с Путиным. Тот его может покусать, и в результате Зеленский в очередной раз просрет всю Украину. Петр Алексеевич, общаясь с активом своей будущей партии во Львове (в других городах у него актива пока нет), так и обрисовал угрозу: встанет на колени и нарушит целостность. Ужас! Однако, несмотря на то, что его тошнит от одного вида клоуна, он готов дать ему ценные советы.Советы человека, так талантливо просравшего выборы, безусловно, дорого стоят. Буквально на вес золота. В тему вспомнился самый дорогой кофе в мире, который добывают из помета страдающих диареей уникальных карликовых обезьянок. Они еще на каком-то острове живут. Короче, нереально дорогой кофе. Даже пробовать не хочется.Но! Очень хорошо, что Порошенко и Зеленский находят общий язык. Владимир внял совету мудрого наставника. Решил встретиться не с Путиным, а с патриархами. Ему объяснили разницу между матриархатом и патриархатом, поэтому он был внутренне готов к диалогу. Сначала с Епифанием. На какое-то время «порохоботы» даже признали его «своим». Почитали «томос», обменялись пасочками. Жаль, что «речнЫка» пока у Зеленского нет. А то бы написали: «встреча проходила в теплой, дружественной атмосфере взаимопонимания, и стороны выразили уверенность в необходимости налаживания того, что обычно налаживают в подобного рода мероприятиях». Потом был Филарет. Ближе к вечеру состоялись переговоры с Онуфрием. Сетевое сообщество «25» негодует. Московский патриархат, российские паспорта, агрессия. На мой взгляд, очень правильный подход к проблеме. Жаль, что Парубий пока еще не приступил к исполнению своих прямых, с…ка, обязанностей. Он бы разъяснил скрытый смысл этих пасхальных встреч. Его очень, очень не хватает.Елена, жена президента, не пустила супруга на встречу с раввином и ксендзами. Она все правильно сделала. Все помнят из произведений запрещенной советской классики, как ксендзы охмурили Козлевича. Жуткая история. Хотя, на мой скромный взгляд, рановато ее выпустили на сцену.Два президента с двумя активными супругами – это, согласитесь, перебор в гибридной войне с Путиным. Коварный «теран» пытается развести наш «дуэт» лидеров. К сожалению, даже такой опытный дипломат левела «Черчилль-эпик», как Петр Алексеевич, повелся. Синхронно с исчадием «мордора» наехал на Вову за паспорта. Потом, правда, поздравил с законным избранием, однако осадочек-то остался. Как после программ с Ганапольским на телеканале «Прямой».Трудно сказать, сколько продлится наше странное двоевластие. Конечно, когда найдут Парубия и сделают его «речнЫком», станет слегка полегче. Позиция будущего президента сразу прояснится в преддверии таких непростых для нашей постоянно меняющейся истории дат, как Первое и Девятое мая. Кстати, с Первомаем вас, дорогие друзья! Наверняка многие в это время жарят шашлыки на газовых и электрических плитах, поскольку дождь, с…ка , валит уже неделю. Не мне вам объяснять, что мы имеем дело с климатической гибридной агрессией России. Хочет испортить праздник.Пока никто из наших многочисленных президентов не поздравил свою часть народа с праздником. Тут очень тонкая грань, которую можно переступить и влететь либо в «порохоботы», либо в «ватники». Одно неверное движение, и ты сепаратист. Я лично очень осторожно подхожу к вопросам, которые потенциально могут расколоть страну. Ну его на х...й. Интересно, какой логики будут придерживаться наши президенты? Первомай они еще могут списать на шашлыки, хотя Вятрович плачет от суровой боли в месте, которым он пытается осознать окружающую действительность сквозь призму переосмысления творческого наследия теоретиков нашего национализма. К сожалению, не знаю их легендарных фамилий. Только учу новый вариант истории.А вот с Девятым мая все непросто. Слуге надо будет сделать выбор: либо восьмое, либо девятое. И, думаю, выбор предстоит очень сложный. Как говорил Швейк, если бы сказали, что утром вас либо четвертуют, либо отрубят голову на ваш выбор, то многие бы ох...ли от подобной перспективы. Два раза отпраздновать не получится, поскольку 8 мая – день скорби и как бы памяти, а 9 мая – это Победа. Либо красный мак с черным отверстием, либо «этот день Победы порохом пропах». Либо «украинские патриоты вместе с немецкими союзниками освобождают Галичину от сталинских оккупантов», либо… Думай. Те. Поэтому срочно нужен толковый пресс-секретарь, который бы мог разрулить все стремные ситуации. Только Андрей. Я не вижу других кандидатур.