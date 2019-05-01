В четверг и в пятницу на Украине потеплеет

В ближайшие сутки, 2 мая, погоду на Украине будет определять менее влажная и более теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. В четверг в большинстве областей Украины ожидаются небольшие дожди, лишь в южных, а ночью и в большинстве западных областей - без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, в Приазовье до 12°; днем 13-18°, на Закарпатье и в Одесской области до 21°.

В Киеве - небольшие дожди; температура воздуха ночью 6-8°, днем 15-17°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 мая самая высокая температура воздуха днем была зафиксирована на отметке +30,0 градусов по Цельсию в 1934 и 2018 годах, а самая низкая – ночью на отметке 0,6 градусов мороза в 1962 году.



В пятницу, 3 мая, ночью по всей Украине без осадков, днем везде, кроме южной части, небольшой, в западных областях умеренный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10° тепла, на юге до 12°; днем 17-22°, в западных областях 13-18°.



В Киеве ночью - без осадков, днем небольшие дожди; температура воздуха ночью 8-10°, днем 18-20°.

