Новинский с коллегами встретились с семьями погибших в Одессе 2 мая

1 мая в канун пятилетия Одесской трагедии глава парламентской фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский специально прибыл в Одессу для встречи с членами семей погибших 2 мая 2014 года. Также на встречу с родственниками прибыл глава партии «Наши» Евгений Мураев и народный депутат Украины Татьяна Бахтеева. Члены семей жертв тех страшных событий до сих пор не знают истинные причины гибели своих близких и виновные в произошедшем не наказаны. По мнению родных, следственные и судебные органы намеренно раздробили эпизоды трагедии, разделили участников событий 2-го мая по политическим признакам, в результате следствие не было беспристрастным и справедливым.



По словам народного депутата Украины, главы фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА в Верховной Раде Вадима Новинского, многочисленные попытки оппозиции инициировать создание Временной следственной комиссии по объективному расследованию Одесской трагедии наталкиваются на колоссальное сопротивление правящей коалиции: действующая власть не заинтересована в том, чтобы Одесса и Украина узнали всю правду о событиях 2 мая 2014 года.



«Действующая власть слепо-глухонемая к расследованию одесской трагедии. Она не заинтересована в том, чтобы Одесса и Украина узнали правду, потому что, если бы расследование было бы честным, то оно привело бы в самые высокие кабинеты этой власти. Поэтому они все они покрывают убийц также, как покрывали убийства на Майдане. Мы ничего не забыли, и мы сделаем всё, чтобы расследование Одесской трагедии было завершено. Это нужно не тем, кто погиб. Это нужно нам, живым, чтобы извлечь уроки из этой страшной трагедии и обязательно наказать тех, кто в этом был виноват», - заявил глава фракции ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК в Верховной Раде Вадим Новинский.



В 2014-м году депутатам от Одесской области в прежнем составе Верховной Рады удалось добиться создания Временной следственной комиссии по 2 мая, в состав которой входила Светлана Фабрикант. Однако, по ее словам, работа комиссии была сведена властью и правоохранителями к преступной формальности, при причине чего Светлана Фабрикант даже отозвала свою подпись под итоговым докладом о работе комиссии.



«Нынешний парламент не заинтересован в обнародовании правды об Одесской трагедии и, самое главное, в наказании виновных в организации событий 2 мая 2014 года. Сегодня новая власть обязана продемонстрировать открытость в расследовании и не допустить спекуляций. Разночтениям, недомолвкам, оскорблениям и самосуду конец положит только правда», - подчеркнула народный депутат Украины VII созыва Светлана Фабрикант.



Из-за отсутствия объективного и полноценного расследования родственники погибших 2 мая признаются, что пять лет чувствуют себя изгоями в родном государстве: их погибших близких и тех, кто пять лет без обвинительных приговоров сидят в следственных изоляторах Одессы, Николаева и Херсона, власти и их сторонники без оглашения результатов расследования называют предателями.



Сегодня семьи, потерявшие кормильцев, полностью лишены социальной поддержки со стороны государства. У родственников погибших, в том числе воспитывающих детей, нет никого социального статуса, например, жертв политических репрессий, который позволил бы им, во-первых, получать соответствующие пособия, а, во-вторых, чувствовать себя полноценными гражданами в родной стране.



В условиях отсутствия социальной справедливости по отношению к родственникам жертв одесской трагедии Благотворительный фонд Вадима Новинского взял на себя вопросы финансовой помощи для оздоровления семей с детьми. Кроме этого, необходимую материальную поддержку в первых числах мая получат 45 семей, чьи родственники находятся в СИЗО Одессы, Николаева и Херсона.



Вадим Новинский повторно потребовал от городской власти Одессы выполнить данное ранее ею обещание о выдаче разрешения на установление двух мемориальных досок на Греческой площади и на фасаде здания Дома Профсоюзов. Кроме этого, лидер парламентской фракции заявил о намерении профинансировать разработку проекта и строительство поминальной часовни на Куликовом поле в память обо всех жертвах Одесской трагедии.

