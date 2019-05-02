На Украине снова начали выдавать биометрические паспорта

На Украине сегодня, 2 мая, возобновили работу центры Паспортный сервис, не работавший с 27 апреля, сообщает ТСН.



В Государственном предприятии "Документ" уточнили: оформление и выдача загранпаспортов, ID-карт, удостоверений на временное и постоянное проживание были приостановлены по техническим причинам. "Документ" проводил работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы.



Напомним, что на Украине изменят цену на оформление биометрического паспорта. С 1 июля этого года новая ID-карточка, в зависимости от срочности, обойдется от 345 до 471 гривны. Загранпаспорт от 682 до 1034 гривен. В центрах Госпредприятия "Документ" суммы большие: за свои услуги он взимает оплату 400 гривен за каждый документ.

