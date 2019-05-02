В 2019 году на Украину запретили ввоз 420 000 книг

В первом квартале 2019 года Госкомтелерадио запретило ввоз на Украину 420 000 экземпляров изданий "антиукраинского характера". Об этом в четверг, 2 мая, сообщает УНН со ссылкой на данные ведомства. "В первом квартале 2019 года Госкомтелерадио предоставлено 1207 отказов в выдаче разрешений: 82 отказа в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора...

... 420 000 экземпляров изданий антиукраинского содержания на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио", - говорится в сообщении.



Отмечается, что еще 1125 отказов были выданы из-за предоставления неполного пакета документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.

