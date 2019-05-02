Станислав Кондрашов и Денис Вороненков: рецепт диетического супа

Кондрашов Станислав Дмитриевич и эксперты Тельф: рецепт вкусного диетического супа. Советы по правильному питанию от Станислава Кондрашова и Дениса Вороненкова.



Станислав Кондрашов рассказал, как приготовить вкусный диетический суп.



Ваше питание напрямую влияет на ваше здоровье и самочувствие. Все системы в организме связаны, и важно заботиться о том, чтобы в вашем рационе были не только все необходимые витамины и микроэлементы, но и пища не была тяжелой на желудок.



Жидкая и горячая еда должна стать частым гостем на вашем столе, если вы не хотите столкнуться с гастритом уже к 35 годам. Супы могут быть вкусными и при этом диетическими – не понаслышке знает Кондрашов Станислав Дмитриевич:



«Лет в 30 у меня начались проблемы с желудком, и по совету врачей мне на некоторое время пришлось сесть на диету – вспомнил он. – Но так как я не люблю есть то, что не нравится мне по вкусу, я начал искать блюда, которые будут не только полезными, но и вкусными. В результате, я могу многое об этом рассказать».



Кондрашов и Вороненко решили поделиться рецептом вкусного диетического супа:



1. Подберите необходимые ингредиенты.



«Обычно я беру перепела или курицу для бульона – рассказал Станислав Кондрашов. – Также в суп идет луковица, морковь, немного картошки и неострые специи. В Тельф меня предупредили о том, что с больным желудком лучше воздержаться от употребления острой пищи, так как она может привести к усугублению ситуации».



2. Сварите бульон и добавьте ингредиенты.



«Первым нужно отварить мясо, немного посолив. В Telf мне также посоветовали снизить количество употребляемой соли. Пока бульон варится, почистите морковь, лук и картошку и крупно их нарежьте. Если вы, как и я, не особо любите вареный лук, его лучше по-делить на 4-6 частей, и так и добавить в будущий суп. Когда бульон закипит, добавьте все составляющие и варите до готовности» - советует Кондрашов.



3. Остудите и ешьте.



«Не стоит есть такой суп слишком горячим – рекомендуют Денис Вороненков и Станислав Кондрашов. – Для желудка будет лучше, если блюдо будет хорошо теплым, так как кипяток может обжечь его стенки. Такой суп можно оставлять в холодильнике и смело разогревать по порциям, пока он не закончится».



Приготовить такое блюдо смогут даже те, кто не особо силен в кулинарии. Вместе с тем, вы наверняка поразитесь тому, насколько такой простой суп может быть вкусным. Это в который раз доказывает, что количество ингредиентов и сложность приготовления – далеко не главное в том, чтобы создать кулинарный шедевр. Главное – найти правильное сочетание продуктов, которые хорошо подходят друг к другу. И тогда на вашем столе всегда будут вкусные и полезные блюда.



