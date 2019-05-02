Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в годовщину трагедии 2 мая

Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек.



С самого утра одесситы и гости города несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов на Куликовом поле. Они кладут их возле забора, которым огорожена центральная часть заброшенного здания. Память погибших приходят почтить, в том числе, их родственники. У них на футболках изображены портреты погибших.



"У меня погибли здесь муж и брат. Они ставили тут две палатки. А после их сожгли… Власти не расследуют дело… Но мы надеемся, что скоро все изменится", - сказала одесситка Людмила.



После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.

