Не санкциями едиными: о ценах на бензин

Вторую неделю в Украине “бензиновая паника”. За выходные топливо подорожало на гривну. Говорят, что его или не будет вовсе, или цены будут ползти дальше. А все потому, что с 1 июня РФ устанавливает запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Эксперты говорят, что российские санкций действуют давно. А цены растут из-за американского запрета на иранскую нефть, наших собственных затей с евростандартами и расходомерами на АЗС, а также “хлорной диверсии” на трубопроводе “Дружба”.



Мировые цены на «черное золото» начали подниматься еще в марте – как реакция на ситуацию в Венесуэле. В апреле их подогрела новость о планах США ввести полный запрет на продажу иранской нефти. Ее покупателями без риска попасть под санкции были Китай, Южная Корея, Турция, Индия, Италия, Тайвань, Япония и Греция. Запрет для них вступил в силу 2 мая. Перед этим нефть марки Brent подорожала с $65 до $72,5 за баррель.



Скачок цен был бы больше, если бы не опубликованный 1 мая отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, свидетельствующий о том, что добыча нефти в США выросла и запасы увеличились.



Объективный фактор совпал и с субъективным: в нефтепровод "Дружба" на участке между Самарой и Унечей каким-то образом забрался хлор и перепортил огромный объем российской нефти. По версии «Белнефтехима», который поднял тревогу еще 19 апреля, загрязнено хлором 700 тыс. тонн нефти. И при цене на нефть марки Urals $71,86 за баррель ущерб тянет на $369,7 млн. Российская сторона считает, что от 100 до 300 тыс. тонн, оценивая ущерб в $52 млн.



Пока “бацька” Лукашенко спорил с русскими о сумме компенсации поврежденного оборудования, оба белорусских НПЗ – ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) – были остановлены. Экспорт нефтепродуктов был временно прекращен, поскольку белорусам нужно самим проводить посевную кампанию.



Для нас эта новость оказалась крайне неприятной и неожиданной, так как Беларусь – основной поставщик нефтепродуктов в Украину. Поэтому кое-где ситуации пытались придать политическую окраску. Хотя никакой политики тут нет.



Объективный фактор совпал и с субъективным: в нефтепровод "Дружба" на участке между Самарой и Унечей каким-то образом забрался хлор и перепортил огромный объем российской нефти. По версии «Белнефтехима», который поднял тревогу еще 19 апреля, загрязнено хлором 700 тыс. тонн нефти

Не агитируем ли мы против учета и контроля продажи нефтепродуктов, а еще хуже – против введения евростандартов? Ни в коем случае! Мы исключительно за европейский выбор. И всеобъемлющую уплату акцизного сбора. Но раз назвался груздем, полезай в кузовок. Цены тоже будут европейскими. И даже выше. А почему? Санкции виноваты. Вот и вся сказка

Польша и Литва тоже остановили транзит "грязной" российской нефти сразу после кипиша, поднятого белорусами. Не берет на переработку нефть и Германия. Но у немцев мы бензин не почти покупаем (Shell не в счет), а вот в Литве и Польше берем активно. Это еще одна иллюстрация к вопросу, чью нефть перерабатывают европейские страны. Аналогичный расклад и с “европейским” газом, импортом которого мы так гордимся.Правда, к моменту, когда эта статья была написана, в нефтепровод "Дружба" поступила чистая нефть, а Беларусь частично восстановила экспорт нефтепродуктов в Украину. Но трейдеры уже подняли цены на заправках. И занялись решением новой дорогостоящей проблемы.С 1 июля 2019 года Украина вводит систему электронного администрирования акцизов на топливо. Чтобы осложнить “левую” реализацию бензина, которую оценивают в 1,2-1,5 млн. тонн в год. Все АЗС, склады, транспорт и колонки к этому времени должны быть оборудованы приборами дистанционного контроля расхода: так называемыми уровнемерами и расходомерами.Теоретически их должны подключить к Системе электронного администрирования реализации топлива (СЭАРТ). Но на практике отслеживать остатки топлива на 9 тысячах АЗС и почти 2 тысячах газовых заправок в режиме он-лайн нереально. Поэтому схема останется прежней: ревизии, сверка показаний уровнемеров с документами бухгалтерского учета.Представители рынка говорят, что это дополнительные расходы. Как разовые – закупить и смонтировать необходимое оборудование, так и постоянные – придется нанимать новых бухгалтеров.Сюда добавляется наша собственная затея: с 1 января прошлого года в Украине запрещено продавать бензин и дизель стандарта ниже Евро-5 (он регламентирует максимальное содержание серы на уровне 10 ppm, тогда как, к примеру, в топливе стандарта Евро-4 – 50 ppm).А с 1 февраля 2018 года вступили в силу новые требования к качеству автогаза (в рамках гармонизации украинского законодательства с нормативами Евросоюза) – мы ввели стандарт ДСТУ EN589:2017.Проблема в том, что из импортного газа параметрам качества соответствуют только белорусы и частично русские. Поставки из Казахстана не отвечают европейским требованиям соответствия по октановому числу и давлению насыщенных паров.Это вызвало предыдущее повышение цен на дизель и автогаз. В нынешней ситуации именно они являются единственным проблемным товаром, на котором отразятся российские санкции. Нефть мы не покупаем в России вообще, бензин – очень мало. А вот до 40% дизельного топлива и 70% сжиженного газа пока что поступает из России. Могли бы резко переориентироваться на Казахстан, но его газ и дизель надо “доводить до ума”, а не на каждой АЗС есть специальное оборудование для получения “смесевого продукта в соответствии с европейскими стандартами качества”.Впрочем, как говорят знающие люди, и дизель, и автогаз будут идти из России в Украину, как и раньше. Санкции не сегодня введены – фактически они существуют с 2015 года. Но сами же россияне обходят их через специально созданные европейские “фирмы прикрытия”. Кто у нас основной поставщик сжиженного газа? Швейцарская фирма Proton Energy – из одной семьи с Glusco Energy S.A. (бывшая “Роснефть”).Введения с 1 июня старых-новых санкций, скорее, потребует бюрократических затрат и волокиты, что также ляжет в цену бензина – коррупционной надбавкой. Другое дело, что вся затея с евростандартами теряет смысл, ибо норма по Евро-5 писалась под европейские экологические стандарты для авто. Из-за этого все автомобили старше 2010 года выпуска были вне закона.Но тут на нашу страну “напали” евробляхи. А им Евро-5 не нужен. Теперь почти все машины растаможили, но проблема с евростандартом качества сохранилась. И сужает круг возможных поставщиков. А соответственно, цена на бензин поэтому растет. Даже когда всюду в мире она падает.То же самое – новые требования к качеству автогаза. Они тоже ограничивают количество импортеров и являются веским поводом для подорожания. А кто у нас на газу ездит? Правильно – общественный транспорт (маршрутки) и такси. Уже догадались, кто вскоре поднимает цены на свои услуги?Спросите, не агитируем ли мы против учета и контроля продажи нефтепродуктов, а еще хуже – против введения евростандартов? Ни в коем случае! Мы исключительно за европейский выбор. И всеобъемлющую уплату акцизного сбора. Но раз назвался груздем, полезай в кузовок. Цены тоже будут европейскими. И даже выше. А почему? Санкции виноваты. Вот и вся сказка.