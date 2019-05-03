Cпасающий от ожирения повседневный продукт сочли опасным

От рисовых диет для похудения отказались еще в СССР, так как они вызывали побочные эффекты. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала врач-диетолог Елена Чедия.



По ее словам, если долго сидеть на рисовой диете, в организме возникает дефицит витаминов. Диетолог отметила, что при выборе риса надо обращать внимание на его обработку: в шлифованном практически нет пользы, а нешлифованный содержит витамины, микроэлементы и минеральные вещества.



Врач также считает, что на одном лишь рисе худеть нельзя, так как в нем нет необходимых человеку белков и жиров. Чедия добавила, что лучше всего выбирать рис в качестве завтрака или гарнира, но при этом надо знать меру.



О связи между регулярным употреблением риса и снижением риска ожирения заявили ранее японские ученые. Исследователи из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша (Киото) проанализировали рацион питания и образ жизни жителей 136 стран. Там, где люди в среднем ели по 150 граммов риса в день, население оказалось более стройным.

