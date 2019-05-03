Под Киевом связали и ограбили народного депутата

Вооруженная банда совершила разбойное нападение на дом депутата Верховной Рады от фракции Народный фронт, первого заместителя председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павла Пинзеника под Киевом. Об этом Украинським новынам сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.



"4 неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом в Глевахе Киевской области. Они связали хозяина дома и его супругу и похитили их деньги", - сказал он.



Сумму похищенных средств спикер полиции не назвал. Полиция предпринимает меры для поиска и задержания преступников.

