Так говорил Коломойский

Наконец-то свершилось! Игорь Валерьевич изложил основы будущего устройства Украины и прояснил ситуацию. Это вам не «Фейсбук» Зеленского читать, где он троллит Путина. Коломойский заложил основы мироздания нации на ближайшие годы. Потом перезаложил их же, но под более выгодные проценты. К сожалению, чудесный монолог пока еще беглого олигарха прерывался бессмысленными вопросами какого-то мелкого журналиста, которого пустили в Израиль видимо по недоразумению. Он только путался под ногами и мешал осознания всего величия модели бытия Игоря Валерьевича.



Если хотите, это метафизика всего сущего в Украине. Майские тезисы. Манифест, в конце концов. В стиле раннего Заратустры Игорь Коломойский дал ответы на вопросы, волнующие миллионы украинцев: кто мы, куда, б..ть, идем и когда посадят Порошенко? Тут необходимо трепетно подходить к творческому наследию олигарха, поскольку каждый звук, каждый поворот головы имеет определяющее значение. Олигарха, как и многих в Украине, откровенно достал неприкрытый дол..м людей, изображающих по недоразумению «команду Зе». Детский сад, честное слово. В перерывах между игрой в настольный пенис они корчат из себя каких-то лингвистов-мастурбаторов, изрыгая бессмысленный набор звуков. Теперь у них есть настольная книга – краткий набор тезисов Игоря Валерьевича. Мануал по управлению страной. Начнем прямо с конца.



Все читали традиционно бессмысленный пост нового президента о «встрече с представителями крупного, среднего и мелкого бизнеса». Бред полный. Он же не понимает, чем отличается крупный бизнес от того же крупного рогатого скота. И Игорь Валерьевич в мягкой, практически патерналистской форме тычет авцу в ее собственные ошибки. Мало того, что дату встречи не запостил (стадион так стадион), так еще и превращает олигархов в «колхоз». Цитирую классика: «собирать всех вместе – это утопия. То есть если ты хочешь с кем-то общаться, общайся один на один. С крупным бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание. У каждого деньги любят тишину, и никто не будет рассказывать свои секреты и выворачивать душу настежь».



Многих волнует вопрос насчет роспуска Рады. Надо ли ее послать в ж.. срочно, или можно подождать? В «команде Зе» постоянно жуют какое-то серое вещество по этому поводу. Ни хера не понять. Он хочет распускать или хочет хохмить по поводу Путина? Коломойский как парадоксальный мыслитель, стихийный философ, аутентичный наследник Аристотеля и, возможно, Платона, дает нам ключ к пониманию проблемы



Зе надо набить минимум три татухи. Лучше четыре. А если он начнет опровергать краткий курс Коломойского, подчеркивать свою «самостоятельность», то мудрый ИК уже его опередил своим заявлением «мне по х..й на Зеленского». То есть «все равно»

Очень тактично, с присущей ему вежливостью Игорь Валерьевич дал понять, что Зеленский обо..ся. И ведь не поспоришь! О чем может говорить друг Элтона Джона Пинчук с каким-то хромым фермером из Полтавы, если ему сразу сказать, что он хромой? (Жванецкий, избранное). Владимир должен набить себе татуху на животе. Чуть выше «слуги народа»: «большой бизнес не колхоз».Конечно, многих волнует вопрос насчет роспуска Рады. Надо ли ее послать в ж.. срочно, или можно подождать? В «команде Зе» постоянно жуют какое-то серое вещество по этому поводу. Ни хера не понять. Он хочет распускать или хочет хохмить по поводу Путина? Коломойский как парадоксальный мыслитель, стихийный философ, аутентичный наследник Аристотеля и, возможно, Платона, дает нам ключ к пониманию проблемы. Он как бы задает риторический, но очень важный вопрос – на х..я? Гениально! Если парламент просто распустить и снова избрать, то получится та же Рада, только без Парубия. Он уедет в Магадан. Это однозначно. Не спрашивайте, почему. Но если засадить чисто пропорциональную избирательную систему по самые помидоры того же спикера, то новая Верховная Рада заиграет всеми красками. Радуги. Совсем другое дело. Вот так просто, буквально играючи, Игорь Валерьевич вскрыл фундаментальную проблему создания новой политической архитектуры нации. Если выборы проводятся по партийным спискам, то должен быть двухпалатный парламент. Верхняя палата избирается из представителей регионов. Функции мари… президента ограничены. Исполнительная власть принадлежит канцлеру. Все! Бином Ньютона решен.Теперь что касается такой острой проблемы, как война на Востоке. Коломойский изложил концепцию, диаметрально противоположную тому бреду, который пишет Белковский под видом Зеленского в «Фейсбуке». Правда, наговорил Игорь Валерьевич сразу на две статьи уголовного кодекса. 110 и 111. Посягательство на территориальную целостность Украины и государственная измена. Это может слегка пролонгировать его возвращение в деревню на Днепре, где он мечтает отдохнуть. Все дело в интерпретации событий на Донбассе. По официальной версии Донецк и Луганск населен патриотами Украины, которые бурно радовались майдану. Но тут вторглись российские войска и понеслось. Многие, по мнению Ревы, оказались «мразями». Однако после вторжения РФ. Игорь Валерьевич интерпретирует события с точки зрения противостояния граждан Украины при участии Кремля. «Украинская правда», цитируя откровения олигарха, даже вынесла в заголовок «Коломойский считает, что в Украине гражданская война». Потом новость по совету компетентных товарищей быстро переделали. Вместо «войны» появился «конфликт». Но суть осталась. Таким образом, Игорь Валерьевич очень чувствительно макнул Зеленского и его «команду» в то, во что он обычно всех привык макать. Поэтому следующая татуха Зе должна быть «гражданский конфликт».Многие, конечно, интересуются расстановкой олигархических сил после победы представителя труппы Игоря Коломойского. Кто с кем, какие альянсы появились, есть ли заговор олигархов? Бессмысленно читать «Твиттер» президента на этот счет. Полное молчание. Один «колхоз». ИК четко окрасил себя в те цвета, в которые себя окрасил: «мы с Аваковым». Этого более, чем достаточно. Если кто-то из «команды» не понял тонкого намека Коломойского на довольно толстые обстоятельства, то это его проблемы. И Петра Алексеевича, естественно. Вместе с другими товарищами, которые живут на формулы с плюсом на конце.Еще ИК четко дал понять, что именно он решает, кто в команде Зеленского, а кто нет. При упоминании имени адвоката Андрея Портнова многие национал-патриоты, «порохоботы» и трансгендеры начинают бурно откладывать кирпичи. Им чудится (и небезосновательно) лязг железных запоров, гулкие шаги конвоя и даже звук передергиваемого затвора. Ну, это особо впечатлительным. Так вот, Портнов, по словам Коломойского, «не член команды Зеленского». Просто ИК 20 лет дружит с Андреем, не считает его апологетом «режима Януковича» и регулярно с ним встречается. В частности, за день до того, как перепуганный журналист записывал интервью с ним. Поэтому волноваться никому не надо. Просто надо запастись памперсами и поузнавать насчет смены гражданства. В конце концов, Магадан не резиновый. Парубий первый просек эту тему.Майские советы олигарха очень ценны для тех, кто хочет поглубже окунуться в местную политическую кухню, полюбоваться на сверкание нечистот и прочие местные спецэффекты. По сути это краткий курс реального движения Украины. И да: Зе надо набить минимум три татухи. Лучше четыре. А если он начнет опровергать краткий курс Коломойского, подчеркивать свою «самостоятельность», то мудрый ИК уже его опередил своим заявлением «мне по х..й на Зеленского». То есть «все равно».