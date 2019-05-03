Выходные в Украине будут теплыми

Неустойчивую погоду большинства областей Украины на выходных будет определять малоподвижный атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр. В субботу, 4 мая, почти во всей Украине, кроме юго-востока и Крыма, ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 5-10°; днем 16-21°, на юге и востоке страны до 24°; в Карпатах ночью 2-7°, днем 8-13° тепла.



В Киеве - местами небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 8-10° тепла, днем 18-20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве в день 4 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 30,1 градусов тепла в 2018 году, самая низкая ночью – на отметке 0,6 градуса ниже ноля в 1965 году.



В воскресенье, 5 мая, в западных, Житомирской и Винницкой областях временами ожидаются дожди, местами значительные дожди, грозы; температура ночью 6-11°, днем 14-19°. На остальной территории преимущественно без осадков; температура ночью 7-12°, днем 18-24°. Ветер южный, 7-12 м/с.



В Киеве 5 мая - без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10°, днем 20-22°.