Глава МИД Германии обсудит с Помпео Сирию и Украину

Глава МИД Германии Хайко Маас обсудит с госсекретарем США Майком Помпео проблемы конфликтов в Сирии и на Украине, сообщает в понедельник пресс-служба германского МИД.



"Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник 7 мая принимает в министерстве госсекретаря США Майка Помпео для переговоров. Будут обсуждаться двухсторонние темы и международные вопросы, в том числе ситуация в Сирии и конфликт на востоке Украины", - говорится в сообщении ведомства.



Ранее сообщалось, что М.Помпео планирует также встретиться с канцлером Ангелой Меркель.

